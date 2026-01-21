Ричмонд
Беларусь стала главным покупателем российского пива

Беларусь стала основным покупателем пива в России.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь стала главным экспортером российского пива по итогам 2025 года, пишет «Агроэкспорт».

В прошлом году из России было экспортировано свыше 190 тысяч тонн солодового пива, что составило 103 миллиона в долларовом эквиваленте (на 19% больше, чем в 2024-м).

Больше всего российского пива купила Беларусь, поставив продукции примерно на 31 миллион долларов или около 30% от общего объема. В топе экспортеров также оказался Казахстан — 29 миллионов долларов или 28% поставок пива из России. На Китай, купивший российского пива за год на 10 миллионов долларов, пришлось 10%.

Также Беларусь лидирует в топ-5 покупателей безалкогольного пива в РФ. За ней сразу идут Казахстан, Иран, ОАЭ и Узбекистан. Экспорт российского безалкогольного пива за год вырос на 17% и составил примерно 13 тысяч тонн (8 миллионов долларов).

Ранее еще Беларусь попала в топ-5 покупателей российской мясной продукции.

А вот российские джемы, варенье и повидло в Беларуси запретили продавать (здесь причина).

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл автомат с каким белорусским мороженым есть у него дома.

