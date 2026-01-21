Беларусь стала главным покупателем российского пива

Больше всего российского пива купила Беларусь, поставив продукции примерно на 31 миллион долларов или около 30% от общего объема. В топе экспортеров также оказался Казахстан — 29 миллионов долларов или 28% поставок пива из России. На Китай, купивший российского пива за год на 10 миллионов долларов, пришлось 10%.