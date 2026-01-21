В Челябинске закрылись магазины сети, осенью сменившие «ЖизньМарт»

Посетители «Вкус и люди» на части адресов отмечают полупустые полки.
В Челябинске приостановили работу точки сети «Вкус и люди», вышедшие в сентябре 2025 года из франшизы «ЖизньМарт». Ранее собственник нарушал условия договора с франшизой, а спустя четыре месяца часть новых магазинов удалена из навигационных справочников.
«Филиал на Братьев Кашириных приостановил работу. Согласно справочникам “2ГИС” точка удалена с карты, такая же ситуация происходит на улице Гагарина», — передает корреспондент URA.RU.
В сети «ЖизньМарт» URA.RU ранее сообщали, что во время работы с партнером приходили жалобы от покупателей на пустые полки и сервис. Решение расторгнуть тогда договор франшиза решила после переговоров, которые не дали никаких результатов.