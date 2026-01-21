Приставы убрали из базы дело о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках

Исполнительное производство о принудительном выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, процедура передачи спорной квартиры покупательнице Полине Лурье завершена. Она получила ключи и теперь может заходить в жилье уже как в собственное — для дальнейшего ремонта.
Сама Долина также прокомментировала ситуацию. Певица заявила, что уже нашла новое место жительства, однако уточнять, где именно она теперь живет, не стала. Поклонники поддержали артистку после резонансной истории с недвижимостью.
Скандал разгорелся после того, как квартира в Хамовниках была продана Полине Лурье за 112 млн рублей. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд.
Первоначально судебное решение было вынесено в пользу артистки: жилье постановили вернуть, но при этом не обязали выплачивать деньги покупательнице. В результате Лурье фактически осталась и без квартиры, и без средств.
Позже Лурье подала жалобу в Верховный суд. Высшая инстанция отменила прежние решения и восстановила ее права как законной собственницы недвижимости.
Читайте также: «Немцев почти нет, ходят одни арабы»: украинки в Германии недовольны местными.