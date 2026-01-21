Более 139 км дорог отремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году по нацпроекту

В Хабаровске дорожные работы развернутся на шести участках улично-дорожной сети общей протяженностью около 8 км. Ключевыми объектами станут проспект 60-летия Октября (участок от переулка Гаражного до улицы Большой), а также путепроводная развязка «ул. 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября», где будет выполнен капитальный ремонт. Проспект 60-летия Октября — одна из важнейших городских магистралей, обеспечивающая транспортную доступность Индустриального района. Напомним, что в 2024 году был отремонтирован участок от улицы Машинистов до улицы Аэродромной (1,86 км), в 2025 году — от улицы Машинистов до переулка Гаражного (3,2 км). В 2026 году работы будут завершены, и весь проспект будет приведен в нормативное состояние.