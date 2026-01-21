Более 139 км дорог отремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году по нацпроекту

Масштабное обновление дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Хабаровском крае продолжится. В этом году запланировано приведение в нормативное состояние 59 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью более 139 км, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В предстоящем дорожном сезоне планируется привести в нормативное состояние 59 объектов дорожной инфраструктуры: 17 из них на дорогах регионального и межмуниципального значения и 42 объекта улично-дорожной сети в муниципальных образованиях края», — говорится в сообщении.
Финансирование работ составит порядка 6,2 млрд рублей, в том числе 4,4 млрд рублей — средства федерального бюджета и 1,8 млрд рублей — краевого.
В Хабаровске дорожные работы развернутся на шести участках улично-дорожной сети общей протяженностью около 8 км. Ключевыми объектами станут проспект 60-летия Октября (участок от переулка Гаражного до улицы Большой), а также путепроводная развязка «ул. 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября», где будет выполнен капитальный ремонт. Проспект 60-летия Октября — одна из важнейших городских магистралей, обеспечивающая транспортную доступность Индустриального района. Напомним, что в 2024 году был отремонтирован участок от улицы Машинистов до улицы Аэродромной (1,86 км), в 2025 году — от улицы Машинистов до переулка Гаражного (3,2 км). В 2026 году работы будут завершены, и весь проспект будет приведен в нормативное состояние.
В Комсомольске-на-Амуре обновление затронет 8 участков автодорог протяженностью порядка 6 км. В перечень вошли улицы Пермская, Пропарочная, Сусанина, Водонасосная, проспекты Мира и Московский, а также участок Комсомольского шоссе.
В Хабаровском районе ремонтные работы охватят 8 участков автодорог, в том числе предусмотрена реконструкция участка автодороги «Подъезд к с. Чёрная Речка».
В Советской Гавани планируется привести в нормативное состояние 13 объектов общей протяженностью свыше 9 км. Особое внимание уделят улицам Первомайской, Киевской и Колесниченко — на каждом из этих участков объем работ превысит один километр.
В Амурске будет обновлено шесть участков улично-дорожной сети общей протяженностью около 5,5 км, включая Западное шоссе, улицу Вокзальную и участок от проспекта Победы до проспекта Комсомольского.
Значительный объем работ запланирован на региональной автомобильной дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре. В 2026 году здесь предусмотрен капитальный ремонт участка с 20-го по 40-й км. Реализация проекта стала ответом на многочисленные обращения жителей. Общая стоимость работ превысит 1 млрд рублей, подготовительные мероприятия уже начаты.
В Аяно-Майском районе в нормативное состояние приведут два деревянных мостовых сооружения на автомобильной дороге «с. Аян — с. Нелькан» на 150-м и 171-м км.
«В этом году мы сохраняем высокие темпы дорожных работ. Для нас принципиально важно не просто увеличивать километраж ремонта, а системно улучшать качество дорог — как на региональных трассах, так и в городах и поселках края. Все запланированные объекты напрямую влияют на безопасность движения, транспортную доступность и комфорт жителей», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов.
Добавим, что комплексная реализация мероприятий нацпроекта позволит поэтапно улучшать состояние дорожной сети края, повышать безопасность движения и обеспечивать устойчивую транспортную связанность территорий.