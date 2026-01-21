Ричмонд
В Хабаровске рекламу булочки за 9 рублей 99 копеек признали обманной

Нарушителю грозит штраф.

Источник: Freepik

В Хабаровске антимонопольная служба признала недостоверной рекламу булочки «Ярославская» по цене 9,99 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровского УФАС России.

Реклама висела на внешней стене магазина на улице Калинина. Специалисты УФАС выехали на место и проверили цены. Оказалось, что на деле булочка стоит 12,99 рубля — это подтвердили ценник в магазине и кассовый чек от 25 декабря 2025 года. Купить товар по цене из рекламы было невозможно.

Хабаровское УФАС признало рекламу ненадлежащей — она вводила покупателей в заблуждение относительно реальной стоимости. Материалы дела передали для возбуждения административного производства. Нарушителю грозит штраф по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Антимонопольщики напомнили, что указание ложной цены — частое нарушение, которое создаёт недобросовестное преимущество и обманывает людей.