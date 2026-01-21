В Хабаровске рекламу булочки за 9 рублей 99 копеек признали обманной

Реклама висела на внешней стене магазина на улице Калинина. Специалисты УФАС выехали на место и проверили цены. Оказалось, что на деле булочка стоит 12,99 рубля — это подтвердили ценник в магазине и кассовый чек от 25 декабря 2025 года. Купить товар по цене из рекламы было невозможно.