Казань получит гигаваттную станцию и крупнейший ЦОД России за 120 млрд рублей

В Казани стартует один из самых амбициозных энерготехнологических проектов России. Рядом с ТЭЦ-3 планируют построить две парогазовые установки мощностью 480 мегаватт каждая, что в сумме даст почти 1 гигаватт. Это больше половины от текущей мощности всех казанских ТЭЦ. Общий объем инвестиций составит около 120 миллиардов рублей.