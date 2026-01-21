Казань получит гигаваттную станцию и крупнейший ЦОД России за 120 млрд рублей

В Казани стартует один из самых амбициозных энерготехнологических проектов России. Рядом с ТЭЦ-3 планируют построить две парогазовые установки мощностью 480 мегаватт каждая, что в сумме даст почти 1 гигаватт. Это больше половины от текущей мощности всех казанских ТЭЦ. Общий объем инвестиций составит около 120 миллиардов рублей.
Половина электроэнергии будет поставляться на оптовый рынок, другая половина — обеспечит работу нового крупнейшего в России центра обработки данных (ЦОД). Этот объект позиционируется не только под майнинг криптовалют, но и для задач искусственного интеллекта, больших данных и облачных сервисов, что выводит Казань в число ключевых цифровых хабов страны.
Проект решает для Татарстана несколько стратегических задач: снимает дефицит электроэнергии, создает новый рынок сбыта для газа, формирует экосистему высокотехнологичных сервисов и рабочих мест. Хотя правовое регулирование совмещения генерации с майнингом еще требует проработки, эксперты считают, что такие объекты станут основой новой цифровой экономики, где энергия — ключевой стратегический ресурс, сообщает «АиФ-Казань».
