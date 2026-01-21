Производство Cobalt в Узбекистане забуксовало — падение за год на 2,2%

Всего за прошлый год автомобильная промышленность в Узбекистане выпустила более 457,8 тыс. легковых автомобилей, тогда как в 2024 году — 429,1 тыс.
За год в Узбекистане упало производство минивэнов Damas — со 101,9 тыс. до 93,6 тыс. машин, тогда как Onix — с 41.6 тыс. до 33,1 тыс. автомобилей.
При этом в республике увеличилась сборка автомобилей от китайских брендов. В 2025 году выпуск машин BYD вырос с 4 тыс. до 20,2 тыс., Haval — с 3,3 тыс. до 9,3 тыс., Chery — с 7 тыс. до 9,3 тыс.
По данным Нацкомстата, за прошлый год выпуск двигателей для автомобилей составил 248,2 тыс. против 269,9 тыс. в 2024 году. Также за год упало производство бензина — до 1,2 млн против 1,28 млн тонн в 2024 году.
