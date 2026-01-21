Топ-каналы из Telegram перешли в Max без основной аудитории

Однако их суммарная аудитория на новой платформе оценивается примерно в 60 раз меньше. Об этом свидетельствуют данные аналитиков за четвертый квартал 2025 года.
В топ-30 Telegram-каналов подписаны около 87 млн человек. В Max у их «дублей» — лишь 1,4 млн подписчиков. По данным MaxStat.ru, например, у канала «Дмитрий Медведев» в Telegram 1,8 млн подписчиков, а в Max — 184,1 тыс.
В Max сообщили «Ъ», что на платформе создано уже более 150 тыс. каналов с суммарной аудиторией свыше 59 млн подписчиков. Однако эксперты отмечают, что аудитория массово не мигрирует. «У Telegram огромный накопленный сетевой эффект», — говорит гендиректор D-Agency Игорь Димидов. По оценкам, доход канала в Max может составлять лишь 5−15% от его потенциала в Telegram.