Топ-каналы из Telegram перешли в Max без основной аудитории

В Max сообщили «Ъ», что на платформе создано уже более 150 тыс. каналов с суммарной аудиторией свыше 59 млн подписчиков. Однако эксперты отмечают, что аудитория массово не мигрирует. «У Telegram огромный накопленный сетевой эффект», — говорит гендиректор D-Agency Игорь Димидов. По оценкам, доход канала в Max может составлять лишь 5−15% от его потенциала в Telegram.