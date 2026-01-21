Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «тревожные кнопки» в военкоматах Петербурга выделят 2,5 млн рублей

На охрану военных комиссариатов Петербурга из городского бюджета выделят 2,5 млн рублей. Соответствующий документ комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разместил на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, потенциальный победитель конкурса должен обеспечить техническое обслуживание «тревожных кнопок» и немедленную передачу сигнала на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Время прибытия группы задержания на объект после сигнала не должно превышать 20 минут.

Охрана будет организована для 16 объектов, включая районные военкоматы и городской военный комиссариат на Английском проспекте. Контракт планируется заключить до конца января, а услуги будут оказываться до 31 декабря 2026 года.