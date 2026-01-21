МАРТ сказал об изменениях по рису, ввозимому в Беларусь

Для этого до 10 февраля между участниками внешнеторговой деятельности будут пропорционально разделены 70% тарифной квоты. Квоты будут распределяться в зависимости об объемов риса, который был ввезен в предыдущие годы. А до 30 ноября будут распределяться оставшиеся 30% тарифной квоты. Но уже на основании заявлений экспортеров в порядке очередности их поступления.