МАРТ сказал об изменениях по рису, ввозимому в Беларусь

МАРТ сказал, что будет с рисом, который ввозится в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о распределении тарифных квот на 2026 год для импорта риса, пишет БелТА.

В частности, согласно постановлению Совмина (№ 26 от 16 января 2026-го) МАРТ распределит тарифные квоты на ввоз в 2026-м отдельных видов риса из Вьетнама.

Для этого до 10 февраля между участниками внешнеторговой деятельности будут пропорционально разделены 70% тарифной квоты. Квоты будут распределяться в зависимости об объемов риса, который был ввезен в предыдущие годы. А до 30 ноября будут распределяться оставшиеся 30% тарифной квоты. Но уже на основании заявлений экспортеров в порядке очередности их поступления.

При этом определены условия, когда экспортеру могут отказать, и порядок перераспределения квот при необходимости.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Тем временем Александр Лукашенко сказал, как дегустировал рулет из индейки, и признался, что не ест по вечерам: «Иногда грешил».

Еще президент Беларуси раскрыл автомат с каким белорусским мороженым есть у него дома.

И мы писали, что Беларусь стала главным покупателем российского пива.

