МАРТ сказал об изменениях по рису, ввозимому в Беларусь

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о распределении тарифных квот на 2026 год для импорта риса, пишет БелТА.
В частности, согласно постановлению Совмина (№ 26 от 16 января 2026-го) МАРТ распределит тарифные квоты на ввоз в 2026-м отдельных видов риса из Вьетнама.
Для этого до 10 февраля между участниками внешнеторговой деятельности будут пропорционально разделены 70% тарифной квоты. Квоты будут распределяться в зависимости об объемов риса, который был ввезен в предыдущие годы. А до 30 ноября будут распределяться оставшиеся 30% тарифной квоты. Но уже на основании заявлений экспортеров в порядке очередности их поступления.
При этом определены условия, когда экспортеру могут отказать, и порядок перераспределения квот при необходимости.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
