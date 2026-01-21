Новый резидент ТОР в Башкирии инвестирует в сервис для сельхозтехники

«“АгроПлюс” планирует реализовать проект в течение 2026−2028 годов и создать 21 новое рабочее место. В 2028 году предприятие выйдет на проектную мощность с полной загрузкой в 165 штук в год на сумму более 50 млн рублей», — уточнил первый вице-премьер правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.