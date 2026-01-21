Новый резидент ТОР в Башкирии инвестирует в сервис для сельхозтехники

Компания намерена вложить почти 7 млн рублей в расширение действующего предприятия по ремонту и монтажу оборудования для сельскохозяйственной техники.
«“АгроПлюс” планирует реализовать проект в течение 2026−2028 годов и создать 21 новое рабочее место. В 2028 году предприятие выйдет на проектную мощность с полной загрузкой в 165 штук в год на сумму более 50 млн рублей», — уточнил первый вице-премьер правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
Как ранее сообщал Башинформ, в Благовещенске появится второй центр обработки данных. В строительство планируется вложить более 380 млн рублей, на полную мощность предприятие выйдет в 2027 году.
Справочно:
Город Белебей является монопрофильным муниципальным образованием. Градообразующие предприятия — АО «Белебеевский завод “Автонормаль”, ООО “Белебеевский завод “Автокомплект”, ООО “Белебеевское предприятие “Автодеталь”. ТОР создана в границах моногорода Белебей 29 декабря 2016 года.
На данный момент в Башкирии насчитывается шесть монопрофильных муниципальных образований (моногородов), в которых проживают около 400 тысяч человек. Это почти 10% от всего населения республики: Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы.
Для обеспечения сбалансированного развития монопрофильных муниципальных образований региона в их границах созданы пять территорий опережающего развития: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк.