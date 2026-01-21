Ричмонд
Газодобыча в Узбекистане в 2025 году выросла до 42,3 млрд кубометров

Добыча газа в Узбекистане в 2025 году достигла отметки в 42,3 млрд куб. м при годовом приросте на 2,4%, следует из отчета Нацкомстата.

Источник: Курсив

При этом производство конденсата из газа за год упало с 1,18 млн до 1,11 млн тонн.

Ранее глава Минэнерго Журабек Мирзамахмудов заявил, что в нынешнем году планируется остановить падение газодобычи за счет новых месторождений. Он отметил, что в 2025 году удалось обнаружить запасы газа в Каракалпакстане.

Благодаря каракалпакским месторождениям добыча газа в Узбекистане дополнительно выросла на 3 млн куб. ежедневно.

В январе нынешнего года президент Шавкат Мирзиёев поручил компании «Узбекнефтегаз» нарастить газодобычу и увеличить производство продукции из нефтепродуктов.

По планам, ежесуточная добыча газа в 2026 году должна быть на уровне 70 млн куб. м против 66 млн куб. м ранее. Ожидается, что производство голубого топлива в республике в этом году составит 25,4 млрд куб. м.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узбекистане вновь ограничили работу метановых заправок.