В России массово закрылись шоурумы с китайскими авто

Китайские автомобильные бренды резко сократили количество шоурумов в России в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Газпромбанк Автолизинга» и заявление руководителя управления по работе с импортерами Александр Корнев.

В 2025 году в России было закрыто 643 шоурума китайских автомобильных брендов.

«Примерно каждый четвертый салон китайских автомобилей в 2025 году был закрыт или переформатирован под другой бренд. Более сотни авторитейлеров предпочли больше не инвестировать в “китайцев”, — сказал Корнев. Его слова передает “Коммерсантъ”.

Сокращение связано с избыточным ростом сети в предыдущие годы и снижением покупательской активности. Многие дилеры в первой половине года были сконцентрированы на распродаже складских запасов и работали в убыток.

Общее количество всех автомобильных шоурумов в стране также уменьшилось. Падение продаж и рост расходов вынудили рынок оптимизировать бизнес.