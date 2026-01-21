«Тактическая нищета» или манипуляция? Как работодатели экономят на зарплатах

Некоторые работодатели пользуются термином «тактическая нищета», объясняя сокращение премий и бонусов. Эксперты объяснили, что делать сотруднику при незаконном уменьшении зарплаты.
Выплаты сокращают под предлогом нестабильной экономической ситуации и сложного финансового положения. Однако компании имеют право уменьшать лишь те выплаты, которые по внутренним документам считаются непостоянными. Например, надбавки за сверхплановые результаты.
Оклад и регулярные фиксированные доплаты, прописанные в трудовом договоре, удерживать незаконно, даже ссылаясь на финансовые трудности. При урезании обязательной части зарплаты сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию.
Если незаконно лишили переменных премий, можно идти сразу в суд. Там компанию могут обязать предоставить бухгалтерскую отчётность, чтобы проверить, действительно ли она «нищая».
Если вдруг отменяется крупная фиксированная премия, обещанная при приёме, через суд такие выплаты иногда удаётся признать частью зарплаты и взыскать.
«Тактическая нищета» часто даёт обратный эффект: демотивирует, провоцирует тихое увольнение, снижает продуктивность и вредит репутации компании. В конечном счёте работодатели не спасают финансы, а теряют прибыль, резюмировали специалисты в беседе с «ВМ».
Таисия Колоброд.