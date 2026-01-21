Развитие экономики Смоленской области носит устойчивый, динамичный характер

«В прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума были объявлены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, где Смоленская область заняла 5-е место. Также в 2025 году по динамике инвестиций регион вышел на 5-е место среди субъектов Центрального федерального округа и занял 20-е место по России», — подчеркнул глава региона.