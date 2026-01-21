Развитие экономики Смоленской области носит устойчивый, динамичный характер

На Смоленщине ведётся системная работа над улучшением показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Идёт поддержка предпринимателей на всех этапах реализации их проектов и реализуется комплекс мер для привлечения инвесторов.
«В регионе сформирована развитая инфраструктура преференциальных территорий: индустриальные парки “Феникс” в Смоленске и “Сафоново”, особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Стабна” в Смоленском муниципальном округе, Для резидентов предусмотрены налоговые льготы, инфраструктурная и административная поддержка», — отметил в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Особый акцент делается на снижении административной нагрузки на бизнес. В 2025 году продолжилось сокращение сроков прохождения ключевых процедур: получения разрешений на строительство, ввода объектов в эксплуатацию и подключения к инженерным сетям. Оптимизация административных регламентов и внедрение цифровых решений позволили ускорить процессы реализации проектов.
Результаты этой работы очевидны. Сегодня в регионе реализуется более 100 значимых инвестиционных проектов с общим объемом привлеченных средств свыше 100 млрд рублей.
«В прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума были объявлены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, где Смоленская область заняла 5-е место. Также в 2025 году по динамике инвестиций регион вышел на 5-е место среди субъектов Центрального федерального округа и занял 20-е место по России», — подчеркнул глава региона.