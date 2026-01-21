Китай даст Беларуси более $43 млн на «небольшие и красивые» проекты

Китай предоставит правительству Беларуси помощь на проекты. Соответствующее соглашение между правительствами обеих стран опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В документе говорится о предоставлении Китаем Беларуси технико-экономической помощи на 300 миллионов китайских юаней (свыше 43 миллионов долларов в эквиваленте).
В документе говорится о том, что выделенные деньги будут направлены на проекты, которые согласуют стороны. В том числе сказано, что средства пойдут на «небольшие и красивые» проекты для реализации которых требуются небольшие объемы помощи. А сами эти проекты также характеризуются короткими сроками реализации и социальной направленностью. Отдельные вопросы будут закрепляться в дополнительных соглашениях.
Финансовым обеспечением проектов займутся «Беларусбанк» и Государственный банк развития Китая, которыми совместно будут открыты на имя другой стороны беспроцентные и бескомиссионные счета в китайских юанях. После чего банками будут регулярно направляться сторонам данные об использовании средств на указанных счетах.
