Китай даст Беларуси более $43 млн на «небольшие и красивые» проекты

В документе говорится о том, что выделенные деньги будут направлены на проекты, которые согласуют стороны. В том числе сказано, что средства пойдут на «небольшие и красивые» проекты для реализации которых требуются небольшие объемы помощи. А сами эти проекты также характеризуются короткими сроками реализации и социальной направленностью. Отдельные вопросы будут закрепляться в дополнительных соглашениях.