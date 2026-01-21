Ричмонд
Китай даст Беларуси более $43 млн на «небольшие и красивые» проекты

Беларусь получит от Китая свыше $43 млн на быстро реализуемые проекты.

Источник: Комсомольская правда

Китай предоставит правительству Беларуси помощь на проекты. Соответствующее соглашение между правительствами обеих стран опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В документе говорится о предоставлении Китаем Беларуси технико-экономической помощи на 300 миллионов китайских юаней (свыше 43 миллионов долларов в эквиваленте).

В документе говорится о том, что выделенные деньги будут направлены на проекты, которые согласуют стороны. В том числе сказано, что средства пойдут на «небольшие и красивые» проекты для реализации которых требуются небольшие объемы помощи. А сами эти проекты также характеризуются короткими сроками реализации и социальной направленностью. Отдельные вопросы будут закрепляться в дополнительных соглашениях.

Финансовым обеспечением проектов займутся «Беларусбанк» и Государственный банк развития Китая, которыми совместно будут открыты на имя другой стороны беспроцентные и бескомиссионные счета в китайских юанях. После чего банками будут регулярно направляться сторонам данные об использовании средств на указанных счетах.

А еще МАРТ сказал об изменениях по рису, ввозимому в Беларусь.

Тем временем Александр Лукашенко сказал, как дегустировал рулет из индейки, и признался, что не ест по вечерам: «Иногда грешил».

Еще президент Беларуси раскрыл автомат с каким белорусским мороженым есть у него дома.

И мы писали, что Беларусь стала главным покупателем российского пива.

