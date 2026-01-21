Handeslblatt: в Европе обеспокоены чрезмерной зависимостью от поставок газа США

Опасения экспертов разделяют и политики. Зампред парламентской фракции социал-демократов Арманд Цорн согласился, что Германия «крайне уязвима» из-за сильной зависимости от импорта энергоносителей. «Поэтому мы должны в краткосрочной перспективе продолжать диверсификацию поставок и в переходную фазу [переориентирования энергосистемы на возобновляемые источники энергии] активнее использовать европейский потенциал [поставок энергоносителей]», — сказал Цорн. При этом он добавил, что не видит оснований для беспокойства относительно безопасности энергоснабжения в свете текущей конфронтации с США по Гренландии.