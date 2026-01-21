Фондовая биржа заморозила торги с акциями «Ипотека-банка» и «Узпромстройбанка»

Под заморозку попали простые акции финансовых организаций из-за их аномального роста с 6 по 19 января, говорится в заявлении торговой площадки. За этот период ценные бумаги «Ипотека-банка» выросли почти на 132,3%, «Узпромстройбанка» — на 146,2%.