Фондовая биржа заморозила торги с акциями «Ипотека-банка» и «Узпромстройбанка»

Республиканская фондовая биржа (РФБ) «Тошкент» сообщила о приостановке торгов акциями «Ипотека-банка» и «Узпромстройбанка» с 21 января.

Источник: Курсив

Под заморозку попали простые акции финансовых организаций из-за их аномального роста с 6 по 19 января, говорится в заявлении торговой площадки. За этот период ценные бумаги «Ипотека-банка» выросли почти на 132,3%, «Узпромстройбанка» — на 146,2%.

«Дополнительная информация по данному вопросу будет опубликована через официальные каналы биржи», — подчеркнули в пресс-службе торговой площадки.

Напомним, за прошлую неделю из 29 высоколиквидных акций 24 выросли в цене. Одна не изменилась в цене, четыре подешевели. При этом индекс UCI подрос на 3,4%.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что индекс деловой активности Узбекистана вырос на 9,8% за год.