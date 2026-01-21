Сколько нужно работать молдаванину, чтобы купить квартиру: ответ экономиста

Напомним, что ранее стало известно, что в четвертом квартале 2025 года рынок жилья в Кишиневе резко сократился: было продано лишь 999 квартир против 4647 годом ранее, что означает падение объема сделок на 78,5%, согласно данным Агентства государственных услуг. Это происходит на фоне рекордного роста цен — средняя стоимость квадратного метра к концу года достигла 1720 евро, что является историческим максимумом. Рост цен объясняется дефицитом новых предложений и тем, что большинство заявленных проектов будет сдано только в 2027—2028 годах, тогда как часть покупателей заняла выжидательную позицию.