В России за год закрылось более 600 шоурумов китайских автомобилей

За год закрылось 643 салона китайских брендов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. При этом открылось лишь 459 новых точек — втрое меньше, чем в прошлом. В итоге общее число шоурумов с автомобилями из КНР сократилось на 7%, до 2,6 тысячи, а их доля на рынке упала с 67% до 64%.
Как отмечают в «Газпромбанк Автолизинге», почти каждый четвёртый салон китайских марок в 2025 году был закрыт или переформатирован. Более ста автодилеров предпочли переориентироваться на новые российские марки, которые представляют собой перелицованные и локализованные версии китайских моделей.
Чаще всего открывались салоны с российскими Solaris (55 единиц), которые замещали убыточные точки таких брендов, как Kaiyi, BAIC, SWM, FAW и JAC. В лидерах по закрытию оказались шоурумы марок BAIC (56), Bestune (54) и JAC (44).
Ранее Life.ru рассказывал, что ремонт китайских авто будет стоить вдвое больше из-за повышения утильсбора. Дело в том, что теперь многие детали к ним приходится искать и привозить индивидуально. Из-за новых правил в России также выросла популярность пикапов.
