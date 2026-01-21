В России за год закрылось более 600 шоурумов китайских автомобилей

За год закрылось 643 салона китайских брендов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. При этом открылось лишь 459 новых точек — втрое меньше, чем в прошлом. В итоге общее число шоурумов с автомобилями из КНР сократилось на 7%, до 2,6 тысячи, а их доля на рынке упала с 67% до 64%.