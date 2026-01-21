Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России за год закрылось более 600 шоурумов китайских автомобилей

В 2025 году в России резко сократилось количество шоурумов, продающих китайские автомобили. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю».

Источник: Life.ru

За год закрылось 643 салона китайских брендов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. При этом открылось лишь 459 новых точек — втрое меньше, чем в прошлом. В итоге общее число шоурумов с автомобилями из КНР сократилось на 7%, до 2,6 тысячи, а их доля на рынке упала с 67% до 64%.

Как отмечают в «Газпромбанк Автолизинге», почти каждый четвёртый салон китайских марок в 2025 году был закрыт или переформатирован. Более ста автодилеров предпочли переориентироваться на новые российские марки, которые представляют собой перелицованные и локализованные версии китайских моделей.

Чаще всего открывались салоны с российскими Solaris (55 единиц), которые замещали убыточные точки таких брендов, как Kaiyi, BAIC, SWM, FAW и JAC. В лидерах по закрытию оказались шоурумы марок BAIC (56), Bestune (54) и JAC (44).

Ранее Life.ru рассказывал, что ремонт китайских авто будет стоить вдвое больше из-за повышения утильсбора. Дело в том, что теперь многие детали к ним приходится искать и привозить индивидуально. Из-за новых правил в России также выросла популярность пикапов.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.