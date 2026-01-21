Ричмонд
На модернизацию водоснабжения в Крыму выделили более 11 млрд рублей

В ближайшие годы проведут модернизацию и строительство девяти объектов водоснабжения.

Источник: Сергей Аксенов/Tg

Общая протяженность новых сетей составит 140 км, а стоимость работ превысит 11 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Так, уже в этом году в Симферополе планируют открыть водовод до очистных сооружений «Петровские скалы», а в Евпатории — городской водовод.

Строительство насосной станции и водовода для Сокольских блоков фильтровальных станций в Ленинском районе завершится в 2027 году. В 2028 году реконструируют водовод от очистных сооружений «Приятное свидание» до насосной станции на ул. Маршала Жукова в Симферополе. Также подключат Ленинские и Щелкинские БФС к насосной станции «Семисотка».

Программа завершится вводом в эксплуатацию дублирующих водоводов Ялта — Форос, Ялта — Артек и Ялта — Симеиз в 2030 году.

