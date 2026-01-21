На модернизацию водоснабжения в Крыму выделили более 11 млрд рублей

Строительство насосной станции и водовода для Сокольских блоков фильтровальных станций в Ленинском районе завершится в 2027 году. В 2028 году реконструируют водовод от очистных сооружений «Приятное свидание» до насосной станции на ул. Маршала Жукова в Симферополе. Также подключат Ленинские и Щелкинские БФС к насосной станции «Семисотка».