Нижегородцы подали более 425 тысяч заявлений на самозапрет кредитов

«Запрет начинает действовать со следующего дня после подачи заявления в МФЦ, а его снятие займет три дня. Это время рассчитано на то, чтобы человек заметил мошеннические действия, если заявку на отмену самозапрета отправлял не он. Запретить оформление кредитов на свое имя могут в том числе иностранные граждане. Для этого им понадобится нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность», — пояснила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.