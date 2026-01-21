Нижегородцы подали более 425 тысяч заявлений на самозапрет кредитов

«Услуга оказалась очень востребована среди нижегородцев — ею воспользовался примерно каждый седьмой житель области. Она также доступна в любом многофункциональном центре региона, где специалисты помогут заявителю корректно заполнить документы. Предъявить потребуется только паспорт», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Самозапрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на «Госуслугах» можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично, например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.
«Запрет начинает действовать со следующего дня после подачи заявления в МФЦ, а его снятие займет три дня. Это время рассчитано на то, чтобы человек заметил мошеннические действия, если заявку на отмену самозапрета отправлял не он. Запретить оформление кредитов на свое имя могут в том числе иностранные граждане. Для этого им понадобится нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность», — пояснила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.
Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на «Госуслугах», при этом понадобится электронная подпись.
Наличие запрета можно проверить по ссылке.
Напомним, что развитие оказания услуг через портал «Госуслуги» способствует решению задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года.