Рулоны туалетной бумаги станут короче: пермский экономист раскрыла, какие товары «похудеют» в 2026 году

Производители продолжат снижать, вес, объем и количество товара в упаковке.
В 2026 году шринкфляции — скрытой формы инфляции, при которой производитель уменьшает объем, вес или количество изделий в упаковке — подвергнутся некоторые продукты питания и непродовольственные товары. Среди них — чипсы, печенье, а также туалетная бумага, в рулонах которой уменьшится количество метров. Такой прогноз URA.RU дала экономист и старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.
«Шринкфляции будут подвержены широкие группы как продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса. Среднее снижение веса в некоторых категориях может достигать 15%. В зоне риска находятся снеки, например, чипсы, печенье, сухарики, шоколад и кондитерские изделия, растворимый кофе, йогурты, а также молочная продукция. Ярким примером является сливочное масло, где пачка, которая ранее весила 200 граммов, стала 180-граммовой, а в перспективе может уменьшиться до 160 граммов», — рассказала агентству экономист ПНИПУ.
Ученая добавила, что ожидается и сокращение веса творожных сырков и порций мороженого, которое уже «усохло» со 100 граммов во времена СССР до 80 граммов, а вероятным следующим шагом станет снижение до 70 граммов. Также влияние затронет соусы в различных форматах упаковок. Среди непродовольственных товаров, которые пострадают, в зоне риска находится туалетная бумага, в рулоне которой станет меньше метров. Также бытовая химия, дизайн упаковки которой останется прежним, но вес или объем уменьшится на 10, 20, 50 и более граммов.
Ранее пермские экономисты спрогнозировали рост цен на бензин и продукты в 2026 году. Но наиболее ощутимым для пермяков станет повышение платы за коммунальные ресурсы, содержание жилья и капитальный ремонт.