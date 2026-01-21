Ричмонд
Что делать при потере водительских прав: инструкция от юриста

За утерю водительского удостоверения штраф не предусмотрен, однако для защиты от возможного мошенничества необходимо срочно обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции, рассказал доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Источник: Life.ru

Далее, по его словам, нужно восстановить документ через ГИБДД, портал «Госуслуги» или МФЦ, предоставив паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и, при необходимости, новую медицинскую справку. Стоимость восстановления национального удостоверения в 2026 году составляет 4 тысячи, международного — 3,2 тысячи, а за пластиковые права с чипом, которые появятся позже, установлен тариф в 6 тысяч рублей.

Самый быстрый способ — личное обращение в ГИБДД (несколько часов), через «Госуслуги» процедура займёт до трёх суток, а через МФЦ — до 15 дней. Подать заявление можно онлайн, но за готовым документом всё равно придётся прийти в подразделение Госавтоинспекции. Если права украдены, первым делом также нужно идти в МВД.

«В таком случае сотрудники МВД примут заявление о преступлении и, исходя из описанных обстоятельств, начнут доследственную проверку на предмет возбуждения уголовного дела о краже по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса», — отметил юрист в интервью 360.ru.

Кстати, водителей хотят лишать прав из-за фар и стоп-сигналов. Тем временем автомобилистов предупредили о высокой стоимости исправления «колхозного» ксенона. Кроме того, названы 4 ошибки водителей, из-за которых трескаются стёкла в авто.

