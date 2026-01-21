Что делать при потере водительских прав: инструкция от юриста

Далее, по его словам, нужно восстановить документ через ГИБДД, портал «Госуслуги» или МФЦ, предоставив паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и, при необходимости, новую медицинскую справку. Стоимость восстановления национального удостоверения в 2026 году составляет 4 тысячи, международного — 3,2 тысячи, а за пластиковые права с чипом, которые появятся позже, установлен тариф в 6 тысяч рублей.