Что делать при потере водительских прав: инструкция от юриста

Далее, по его словам, нужно восстановить документ через ГИБДД, портал «Госуслуги» или МФЦ, предоставив паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и, при необходимости, новую медицинскую справку. Стоимость восстановления национального удостоверения в 2026 году составляет 4 тысячи, международного — 3,2 тысячи, а за пластиковые права с чипом, которые появятся позже, установлен тариф в 6 тысяч рублей.
Самый быстрый способ — личное обращение в ГИБДД (несколько часов), через «Госуслуги» процедура займёт до трёх суток, а через МФЦ — до 15 дней. Подать заявление можно онлайн, но за готовым документом всё равно придётся прийти в подразделение Госавтоинспекции. Если права украдены, первым делом также нужно идти в МВД.
«В таком случае сотрудники МВД примут заявление о преступлении и, исходя из описанных обстоятельств, начнут доследственную проверку на предмет возбуждения уголовного дела о краже по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса», — отметил юрист в интервью 360.ru.
Кстати, водителей хотят лишать прав из-за фар и стоп-сигналов. Тем временем автомобилистов предупредили о высокой стоимости исправления «колхозного» ксенона. Кроме того, названы 4 ошибки водителей, из-за которых трескаются стёкла в авто.
Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.