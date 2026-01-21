В Челябинской области обвалились цены на автомобили с пробегом

Цены на подержанные авто марки Lexus RX снизились до 2 600 000 рублей.
В Челябинской области в четвертом квартале 2025 года по сравнению с третьим резко подешевели автомобили с пробегом. Наибольшее падение стоимости зафиксировано на Lexus RX. среднем на 17,5% — до 2 600 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В октябре-ноябре 2025 года спрос на подержанные автомобили оказался выше на 10%. Средняя цена подержанных автомобилей в конце 2025 года достигла 679 000 рублей, при этом авто стали доступнее», — сообщили в пресс-службе.