В Челябинской области обвалились цены на автомобили с пробегом

Как отметили в пресс-службе, цены на Hyundai Sonata упали на 9,1% — до 500 000 рублей, на Ford Mondeo снизились на 8,5% — до 595 000 рублей, а на Mercedes-Benz C-класса- на 8,3%, до 1 100 000 рублей. Также за квартал Audi A6 подешевели на 7,7%, до 1 200 000 рублей.