В Челябинской области обвалились цены на автомобили с пробегом

В Челябинской области в четвертом квартале 2025 года по сравнению с третьим резко подешевели автомобили с пробегом. Наибольшее падение стоимости зафиксировано на Lexus RX. среднем на 17,5% — до 2 600 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Цены на подержанные авто марки Lexus RX снизились до 2 600 000 рублей.

«В октябре-ноябре 2025 года спрос на подержанные автомобили оказался выше на 10%. Средняя цена подержанных автомобилей в конце 2025 года достигла 679 000 рублей, при этом авто стали доступнее», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, цены на Hyundai Sonata упали на 9,1% — до 500 000 рублей, на Ford Mondeo снизились на 8,5% — до 595 000 рублей, а на Mercedes-Benz C-класса- на 8,3%, до 1 100 000 рублей. Также за квартал Audi A6 подешевели на 7,7%, до 1 200 000 рублей.