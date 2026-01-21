В Минске изменения по оплате электроэнергии в многоэтажках начнут действовать с 1 марта 2026 года

В Минске начнут действовать изменения по оплате электроэнергии в жилых многоэтажных домах. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 17 от 15 января 2026-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, с 1 марта в Минске начнется двухлетний эксперимент, в рамках которого владельцам нежилых помещений в многоэтажках придется оплачивать электроэнергию напрямую «Минскэнерго», а не через организации ЖКХ.
В эксперименте, который продлится до 31 декабря 2027-го, будут задействованы дома коммунальной собственности, которые управляются государственными структурами.