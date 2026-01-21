В Минфине не считают, что у России есть обязательства по «царским долгам»

«Я так понимаю, это судебный процесс. У нас в России Генеральная прокуратура по всем внешним искам представляет ответчика. Честно говоря, просто о деталях не знаю, но если там начнется судебный процесс, конечно Россия будет участвовать», — приводит слова замминистра агентство ТАСС.