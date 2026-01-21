Ричмонд
В Узбекистане онлайн-кредиты жертв мошенничества временно заморозят

В Узбекистане приостановят взыскание онлайн-кредитов с граждан, признанных жертвами мошенничества. Положение зарегистрировано Министерством юстиции.

Источник: Курсив

Если гражданина, на которого мошенники оформили онлайн-кредит, официально признали потерпевшим, банк временно прекращает начислять проценты и требовать возврат кредита.

При этом кредитная организация имеет право взыскать ущерб с мошенника, который оформил онлайн-кредит.

Если расследование или суд установят, что мошенничества не было, банк снова начнет начислять проценты и требовать возврат кредита.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что мошенники рассылают узбекистанцам о фейковых задолженностях от имени БПИ.