В Узбекистане онлайн-кредиты жертв мошенничества временно заморозят

Если гражданина, на которого мошенники оформили онлайн-кредит, официально признали потерпевшим, банк временно прекращает начислять проценты и требовать возврат кредита.
При этом кредитная организация имеет право взыскать ущерб с мошенника, который оформил онлайн-кредит.
Если расследование или суд установят, что мошенничества не было, банк снова начнет начислять проценты и требовать возврат кредита.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что мошенники рассылают узбекистанцам о фейковых задолженностях от имени БПИ.