Как изменилось количество наличных денег в обращении в Узбекистане за 5 лет

За последние пять лет в Узбекистане заметно выросло количество наличных денег в обращении.
По данным Центробанка республики, если в 2022 году их было 28,6 трлн сумов, то к 2025 году эта сумма почти достигла 68,5 трлн.
Рост количества наличных денег в обращении наиболее заметен, если сравнивать между собой соответствующие показатели 2022 и 2023 годов, а также 2025-го и 2026-го.
При этом с развитием и распространением банковских услуг, в том числе безналичных расчетов и технологий быстрых платежей, а также в результате мер по сокращению теневой экономики в долгосрочной перспективе ожидают снижение наличных денег в обращении.
