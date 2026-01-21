Вход только для своих: узбекские платежные сервисы перейдут на личную привязку счетов

Если же пользователь трижды неверно введет SMS-код, то его действия в платежном приложении ограничат на 15 минут. При входе в аккаунт с нового устройства или восстановлении пароля все привязанные банковские карты автоматически отвязываются, а на устройстве удаляется история финансовых операций.