Вход только для своих: узбекские платежные сервисы перейдут на личную привязку счетов

Новые правила распространяются на такие популярные сервисы, как Click, Paynet, Uzum и другие.
Вводится также обязательная проверка номера телефона и ПИНФЛ. Если же информация будет некорректна, то привязка банковской карты в приложении будет недоступна.
В то же время кредитные и платежные организации обязаны использовать биометрическую идентификацию при проверке пользователей, а не их фотографии.
Если же пользователь трижды неверно введет SMS-код, то его действия в платежном приложении ограничат на 15 минут. При входе в аккаунт с нового устройства или восстановлении пароля все привязанные банковские карты автоматически отвязываются, а на устройстве удаляется история финансовых операций.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узбекистане онлайн-кредиты жертв мошенничества временно заморозят.