Михайловский рыбозавод требуют признать банкротом

Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, с заявлением о признании несостоятельным предприятия, расположенного на территории опережающего экономического развития, обратился индивидуальный предприниматель Соколов М. А., которому завод задолжал около 3,1 миллиона рублей за поставленную продукцию. При этом наличие долга было подтверждено вступившим в законную силу решением регионального арбитража.