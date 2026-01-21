Ричмонд
«Взять на особый контроль»: Бектенов обозначил сроки строительства трех ТЭЦ в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил «Самрук-Казына» до конца января заключить контракты на строительство трех ТЭЦ в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Источник: Nur.kz

В официальном Telegram-канале правительства сообщили о заседании правительства, на котором Олжас Бектенов акцентировал внимание на словах главы государства. Президент в своем выступлении на Национальном курултае подчеркнул важность реализации проектов новых ТЭЦ.

Премьер-министр поручил фонду «Самрук-Казына» до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Строительные работы должны начаться уже в апреле.

Бектенов также поручил взять на особый контроль ход строительства по расширению ГРЭС-2. В текущем году должна быть завершена подготовка технической документации проектов ТЭЦ в Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе.