«Взять на особый контроль»: Бектенов обозначил сроки строительства трех ТЭЦ в Казахстане

В официальном Telegram-канале правительства сообщили о заседании правительства, на котором Олжас Бектенов акцентировал внимание на словах главы государства. Президент в своем выступлении на Национальном курултае подчеркнул важность реализации проектов новых ТЭЦ.
Премьер-министр поручил фонду «Самрук-Казына» до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Строительные работы должны начаться уже в апреле.
Бектенов также поручил взять на особый контроль ход строительства по расширению ГРЭС-2. В текущем году должна быть завершена подготовка технической документации проектов ТЭЦ в Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе.