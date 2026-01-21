Ричмонд
В аэропорту Калининграда отменили сбор за регистрацию пассажиров

Путешественники отдельно платить за услугу не должны.

Аэропорт Калининграда отменил отдельный тариф и прекратили взимание платы за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Отмечается, что тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров.

Помимо калининградского аэропорта, такой отдельный сбор действовал в аэропортах Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска Камчатского, Самары, Сочи, Тобольска и Челябинска.

Организации установили тариф самостоятельно.

В итоге после проверки ФАС, Минтранса РФ и Генпрокуратуры РФ операторам выдали 15 предупреждений.