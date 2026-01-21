ВВП Узбекистана в 2025 году вырос на 7,7%

При этом реальные доходы населения за год увеличились на 9,2%. Число действующих предприятий достигло 474,9 тыс., что на 50 тыс. больше, чем годом ранее.
Рост промышленности по итогам прошлого года составил 6,8%. Это немного выше показателя за 2024 год — 6,5%.
За год сельское, лесное и рыбное хозяйство выросло на 4,4%. Темпы развития аграрного сектора выросли на 3,4%).
Затронули в Нацкомстате и пассажирооборот, который в 2025 году вырос на 5,8%, а грузооборот увеличился всего на 1,9%, что заметно ниже 4,2% в 2024 году.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что по прогнозам Всемирного банка, экономика Узбекистана в 2026 году вырастет на 6%.