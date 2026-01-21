В Узбекистане ограничат возможность получения онлайн-кредитов

Согласно установленному порядку, при подаче заявки на онлайн-кредит кредитная организация в первую очередь проверяет данные заявителя в специальном реестре лиц, которым запрещено заключать кредитные договоры. Если информация о пользователе в этом реестре отсутствует, процедура оформления кредита продолжается.
Одно из ключевых нововведений касается ситуации, когда по одному и тому же лицу (ПИНФЛ) одновременно поступают запросы от нескольких кредитных организаций. В таком случае кредитное бюро отвечает только на первый поступивший запрос, а остальные игнорируются.
Если же банк или другая кредитная организация, отправившая первый запрос, сообщает, что онлайн-кредит по данному ПИНФЛ уже оформлен, кредитные бюро в течение 24 часов не принимают запросы от других кредитных организаций по этому же гражданину.
Проще говоря, оформить сразу несколько онлайн-кредитов в разных банках за один день больше не получится. Власти рассчитывают, что такие меры сократят число необдуманных займов и снизят риски злоупотреблений в сфере онлайн-кредитования.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках комплексных мер по борьбе с кибермошенничеством банки также перестанут требовать выплаты онлайн-кредитов с граждан, которые были оформлены на них мошенническим путём.
Кроме того, в банковских и платежных приложениях запретят привязывать чужие банковские карты.