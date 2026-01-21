В Приморье открылся алкомаркет в помещении бывшего туалета

В Находке на улице Кирова открылся новый магазин федеральной алкогольной сети «Красное-Белое». По информации местных жителей, он занял помещение, где ранее располагался алкомаркет «Одиссей» и общественный туалет на конечной автобусной остановке.
Здание, в котором открылась торговая точка, по данным горожан, пустовало около 20 лет с небольшими перерывами.
Ранее в нём также размещался другой магазин, продававший алкоголь. Общественный туалет, исторически входивший в состав этого строения, не исчез — его перенесли на противоположную сторону здания, развернув входом к автобусной остановке.
Открытие нового магазина вызвало оживлённое обсуждение в социальных сетях. Пользователи в шутку отмечают, что сеть «Красное-Белое» расширяется так активно, что «вытесняет даже туалеты».