Из Перми прямые полеты в Ереван и Баку продлили до октября

В столицы республик Закавказья продолжат летать две авиакомпании.

Источник: Комсомольская правда

Согласно обновленному расписанию Международного аэропорта «Пермь», до октября останется прямое авиасообщение с двумя республиками Закавказья. Из Перми продолжат выполнять полеты в Ереван и Баку.

Пермь свяжет с Ереваном авиакомпания «Ширак Авиа». Полетная программа будет действовать до 24 октября один раз в неделю по средам. Время в пути составит 3 часа 30 минут, стоимость одного билета — от 14 тыс. руб. Вылет из Перми в 20:10.

В Баку из Перми по 21 октября продолжит летать авиакомпания «ИрАэро». Время вылета по субботам в 17:55, время в пути — 3 часа 10 мин. Стоимость одного билета начинается от 18 тыс. руб.

В прошлом году главная воздушная гавань Пермского края организовала 28 прямых направлений, включая 19 — внутренние авиалинии, четыре — страны СНГ, пять — страны дальнего зарубежья.