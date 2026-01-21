Из Перми прямые полеты в Ереван и Баку продлили до октября

Пермь свяжет с Ереваном авиакомпания «Ширак Авиа». Полетная программа будет действовать до 24 октября один раз в неделю по средам. Время в пути составит 3 часа 30 минут, стоимость одного билета — от 14 тыс. руб. Вылет из Перми в 20:10.