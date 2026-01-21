Ричмонд
Совмин собирается обновить систему пособий по уходу за ребенком в Беларуси

Совмин Беларуси работает над модернизацией системы пособий по уходу за ребенком.

Источник: Комсомольская правда

Совмин собирается обновить систему пособий по уходу за ребенком в Беларуси. Подробности во время совместного заседания двух палат белорусского парламента сообщила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. Подробности приводит БелТА.

Вице-премьер пояснила, что белорусское правительство работает над модернизацией системы пособий по уходу за ребенком. Она добавила, что подобное делается для снижения рисков ухудшения материального положения женщин, которое у них было до момента рождения ребенка.

