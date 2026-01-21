В Александровском сквере за счет инвестора будет открыт ресторан

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в комиссию с предложением об установлении границ территориальной зоны культурно-досугового назначения (Ц-½) в отношении земельного участка, расположенного по ул. Пушкина, 96, в Свердловском районе города Перми. Как пояснили в МИГД, здесь планируется обустроить Александровский сквер, а находящийся на участке объект культурного наследия «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» намечено оборудовать под ресторан. Предполагается, что к проекту будет привлечен инвестор. Механизм, по которому будет реализован проект с привлечением инвестора, пока не определен. Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение МИГД.