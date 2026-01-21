Рекордная стоимость «квадрата» в новостройках Сочи составила почти 4 млн рублей

В январе 2026 года цена квадратного метра в новостройках Сочи достигла отметки почти в четыре миллиона рублей. О рекордной стоимости жилья на курорте рассказал эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков.
Речь идет о четырехкомнатных апартаментах площадью 231,3 «квадрата», которые расположены в Адлерском районе, в микрорайоне Нижнеимеретинская бухта. Общая стоимость этого объекта составляет около 897 миллионов рублей, а цена за один квадратный метр — 3,88 миллиона рублей. Дом уже сдан в эксплуатацию, квартиру предлагают с отделкой под ключ, что делает ее полностью готовым к заселению жильем, а не инвестиционным лотом на стадии строительства.
«Подобный уровень цен сопоставим с ультраэлитными проектами крупнейших мегаполисов и ранее был нетипичен для сочинского рынка новостроек», — отмечают аналитики.
Зафиксированный уровень стоимости свидетельствует о формировании в Сочи отдельного сверхдорогого сегмента, который выходит за рамки традиционных представлений о курортной недвижимости.