Рекордная стоимость «квадрата» в новостройках Сочи составила почти 4 млн рублей

Речь идет о четырехкомнатных апартаментах площадью 231,3 «квадрата», которые расположены в Адлерском районе, в микрорайоне Нижнеимеретинская бухта. Общая стоимость этого объекта составляет около 897 миллионов рублей, а цена за один квадратный метр — 3,88 миллиона рублей. Дом уже сдан в эксплуатацию, квартиру предлагают с отделкой под ключ, что делает ее полностью готовым к заселению жильем, а не инвестиционным лотом на стадии строительства.