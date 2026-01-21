Миндаль, корень имбиря и кукурузу впервые продали в Беларуси необычным способом. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.
В январе 2026 года БУТБ добавила на торги пять новых позиций. Это сахарная кукуруза, корень имбиря, миндальные орехи, витамин В1, а также быстрозамороженные яблоки. Торги были организованы на основании заявок на покупку, которые были размещены белорусскими предприятиями кондитерской и сахарной промышленности.
В пресс-службе обратили внимание, что с начала 2026 года на Белорусской универсальной товарной бирже были заключены биржевые сделки по покупке более 80 видов пищевого сырья. Сумма транзакций, хотя первый месяц года еще не завершился, уже в 1,7 раза превысила итоги января 2025.
Кстати, Беларусь стала главным покупателем российского пива.
