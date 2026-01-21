Из Калининградской области экспортировали первые партии пшеницы в Конго и Камерун. Информацию об этом опубликовали на сайте Россельхознадзора.
Первую партию пшеницы вывезли из Калининградской области во вторник, 20 января. Из региона отправили более 30 тысяч тонн зерна — 24 тысячи тонн в Камерун и 6,3 тысячи — в Конго.
«Инспекторами Управления Россельхознадзора осуществлён досмотр партий, отобраны образцы. Калининградской испытательной лабораторией ФГБУ “ВНИИЗЖ” проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортёров», — говорится в сообщении.
О планах поставлять зерно в африканские страны сообщали ещё в 2024 году. Соглашение об экспорте планировали подписать с предприятиями «ДолговГрупп».
В 2025 году из Калининградской области вывезли более 300 тысяч тонн зерна в другие страны. Большую часть продукции отправляли в Сербию. Основной экспортёр зерновых в регионе — группа компаний «Содружество». Более 90% поставок приходится на пшеницу. В незначительных объёмах Калининградская область отправляет за границу кукурузу и ячмень.