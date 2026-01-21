Ричмонд
Bloomberg: Всемирный экономический форум может переехать из Давоса

Американский миллиардер Ларри Финк, временно исполняющий обязанности сопредседателя Всемирного экономического форума (ВЭФ), обдумывает смену места проведения главного мероприятия форума. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

ВЭФ начнет делать что-то новое: начнет действовать в местах, где строится современный мир. В Давосе — да. Но также мероприятия форума будут проводиться в таких местах, как Детройт, Дублин, Джакарта или Буэнос-Айрес.

Ларри Финк
временно исполняющий обязанности сопредседателя ВЭФ

Хотя в понедельник Финк, который также является гендиректором Blackrock, публично признал, что «еще какое-то время» ВЭФ останется «синонимом Давоса», в частном порядке он уже обсудил варианты переноса главного мероприятия форума в другие места на ротационной основе, говорится в статье.

По мнению Bloomberg, Финк пытается переосмыслить концепцию форума и хочет, чтобы доступ к нему получили не только политические лидеры и бизнесмены. Сопредседатель ВЭФ Андре Хоффманн, который является вице-председателем фармацевтического гиганта Roche Holding, согласен с Финком.

Возможный перенос форума станет ударом для Швейцарии, предполагает Bloomberg.

ВЭФ помог укрепить позиции страны как места проведения важных международных дипломатических и деловых переговоров. Экономику Давоса (рестораны, бары и отели) перенос форума лишит дохода. По оценкам швейцарского Университета Санкт-Галлена, в 2017 году ВЭФ принес в казну Давоса доход в размере около 66 млн долларов и налоговые поступления на сумму порядка 2 млн франков.

Bloomberg напоминает, что ВЭФ проводится в Давосе с 1971 года. Но в 2002 году он был перенесен на один год в Нью-Йорк в знак солидарности после терактов 11 сентября 2001 года. Во время пандемии Covid мероприятия форума в течение года хотели проводить в Сингапуре, но позже от этих планов отказались.