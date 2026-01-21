Bloomberg: Всемирный экономический форум может переехать из Давоса

ВЭФ начнет делать что-то новое: начнет действовать в местах, где строится современный мир. В Давосе — да. Но также мероприятия форума будут проводиться в таких местах, как Детройт, Дублин, Джакарта или Буэнос-Айрес.
Хотя в понедельник Финк, который также является гендиректором Blackrock, публично признал, что «еще какое-то время» ВЭФ останется «синонимом Давоса», в частном порядке он уже обсудил варианты переноса главного мероприятия форума в другие места на ротационной основе, говорится в статье.
По мнению Bloomberg, Финк пытается переосмыслить концепцию форума и хочет, чтобы доступ к нему получили не только политические лидеры и бизнесмены. Сопредседатель ВЭФ Андре Хоффманн, который является вице-председателем фармацевтического гиганта Roche Holding, согласен с Финком.
ВЭФ помог укрепить позиции страны как места проведения важных международных дипломатических и деловых переговоров. Экономику Давоса (рестораны, бары и отели) перенос форума лишит дохода. По оценкам швейцарского Университета Санкт-Галлена, в 2017 году ВЭФ принес в казну Давоса доход в размере около 66 млн долларов и налоговые поступления на сумму порядка 2 млн франков.
Bloomberg напоминает, что ВЭФ проводится в Давосе с 1971 года. Но в 2002 году он был перенесен на один год в Нью-Йорк в знак солидарности после терактов 11 сентября 2001 года. Во время пандемии Covid мероприятия форума в течение года хотели проводить в Сингапуре, но позже от этих планов отказались.