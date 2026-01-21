Bloomberg: Всемирный экономический форум может переехать из Давоса

Bloomberg напоминает, что ВЭФ проводится в Давосе с 1971 года. Но в 2002 году он был перенесен на один год в Нью-Йорк в знак солидарности после терактов 11 сентября 2001 года. Во время пандемии Covid мероприятия форума в течение года хотели проводить в Сингапуре, но позже от этих планов отказались.