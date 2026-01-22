Осторожно, цены поднимаются. Что подорожало в Петербурге в начале 2026 года

Повышение взносов на капремонт тоже не стало неожиданностью — с тарифами определились ещё в прошлом году. Теперь в домах дореволюционной постройки без лифта плата увеличится с 13,67 ₽ за 1 кв. м до 15,99 ₽ в месяц, «в сталинках» с лифтом — с 14,06 до 16,45 ₽, в кирпичных хрущёвках без лифта — с 13,21 до 15,46 ₽, в построенных после 1980 года панельных МКД с лифтом — с 13,95 до 16,32 ₽