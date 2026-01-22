Осторожно, цены поднимаются. Что подорожало в Петербурге в начале 2026 года

С 1 января в Петербурге выросли цены на основные городские услуги, начиная с проезда в общественном транспорте и заканчивая капремонтом. За что же жителям Северной столицы в новом году придётся платить больше? Об этом — в материале spb.aif.ru.
Предъявите билет.
По данным комитета по тарифам, с 1 января 2026 года цены на проезд в общественном транспорте выросли на 8,3%. Теперь за разовый проезд в метро придётся заплатить 95 рублей, в автобусах, троллейбусах и трамваях — 88 рублей. Тариф льготного именного билета подорожал до 839 ₽
Однако поездка обойдётся значительно дешевле, если пользоваться картой «Подорожник» или Единой картой петербуржца — по ним стоимость составляет 65 рублей. Сейчас самым популярным видом проездного является именно «Подорожник», по нему за 2025 год было совершено 530 млн поездок, что позволило жителям города благодаря этой карте сэкономить 15 млрд рублей. Цена на проезд по «Подорожнику» не только на 30% ниже, чем обычная, но и предусматривает пересадочный тариф «60 минут», а также билет «90 минут», который позволяет делать пересадки по выгодным условиям.
Изменения почувствовали на себе и жители Ленобласти — в Северо-Западной пригородной пассажирской компании ввели новые тарифы на проезд на электричках. Так, по тарифу «Стандарт» первые 14 километров подорожали с 46,2 до 48,14 ₽, а каждый последующий километр — с 3,3 до 3,46 ₽ По тарифу «Ласточка/Финист» первые 14 километров выросли в цене с 53,48 до 56,14 ₽, а каждый последующий километр — с 3,82 до 4,01 ₽ Если маршрут проходит и по территории Петербурга, придётся доплатить ещё 65 рублей независимо от расстояния.
«Раньше покупал от Пискарёвки до Корнево за 54 рубля, сейчас — за 116 рублей — цена выросла в два раза!»; «В прошлом году маршрут Кузьмолово-Финляндский стоил 64, с 1 января — уже 96 рублей», — делятся наши читатели.
Зато в выигрыше оказались те, кто отправляется на электричке с Финляндского вокзала вдоль Финского залива: весь Курортный район оказался в зоне действия 65-рублёвого тарифа.
«Теперь всё просто: платишь 65 рублей, садишься в электричку и можешь спокойно ехать куда нужно. Для меня это ощутимая экономия и упрощение жизни», — отмечает житель Зеленогорска Владимир.
Автомобилистам приготовиться.
Подорожание не обошло стороной и владельцев автомобилей. С 17 января оператор Западного скоростного диаметра (ЗСД) «Магистраль Северной столицы» повысил тарифы на проезд по ЗСД для пользователей транспондера.
В среднем цены выросли на 8%. Стоимость сквозного проезда по магистрали от южной до северной развязки с КАД для легковушки днём увеличилась с 523 до 590 ₽ Кроме того, впервые за два года выросла стоимость самого оборудования. Цена транспондера «Стандарт» составляет теперь 3500 ₽, а модель «Плюс» с расширенным комплектом и гарантией — 3800 ₽ Для временных пользователей услуга аренды устройства подорожала до 300 рублей в месяц.
За неправильную стоянку с 1 января теперь тоже приходится платить больше. Эвакуация задержанного транспортного средства выросла с 3624 до 3813 ₽ При этом стоимость его хранения на специализированных стоянках увеличилась со 100 до 115 ₽ в час.
Квартирный вопрос.
Повышение взносов на капремонт тоже не стало неожиданностью — с тарифами определились ещё в прошлом году. Теперь в домах дореволюционной постройки без лифта плата увеличится с 13,67 ₽ за 1 кв. м до 15,99 ₽ в месяц, «в сталинках» с лифтом — с 14,06 до 16,45 ₽, в кирпичных хрущёвках без лифта — с 13,21 до 15,46 ₽, в построенных после 1980 года панельных МКД с лифтом — с 13,95 до 16,32 ₽
Самая высокая стоимость минимального взноса установлена для новых домов, возведённых после 1980 года, «с наружными многослойными или оштукатуренными ограждающими конструкциями, с лифтом» — 16,68 против 14,26 ₽
Но есть и позитивные новости: минимальный размер оплаты труда в Петербурге тоже подрос — почти на 9% — и составил 31 250 ₽ против.
28 750. Также с 1 января увеличен прожиточный минимум для трудоспособного населения — 22 500 ₽ (было — 21 069), для пенсионеров — 17 754 ₽ (16 623), для детей — 20 025 ₽ (было 18 749).
Кстати.
В Петербурге стало не только дороже жить, но и работать: патенты для трудовых мигрантов с 1 января подорожали на 2 тысячи рублей — до 8 тысяч. Как отметили в.
ЗакСе, повышение ставки обеспечит дополнительные поступления в городской бюджет не менее 11 млрд рублей.