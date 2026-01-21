Вице-премьер Петкевич сказала, что будет с повышением пенсий в Беларуси в 2026

Наталья Петкевич напомнила, что расходы Фонда социальной защиты по пенсионным выплатам в 2025 году составили 26 миллиардов рублей. В 2026 году они окажутся на 14% выше и составят 31 миллиард рублей. Однако, несмотря на рост количества получателей пенсий, государство и далее продолжает практику их перерасчета.