Вице-премьер Петкевич сказала, что будет с повышением пенсий в Беларуси в 2026

Вице-премьер Наталья Петкевич на совместном заседании обеих палат белорусского парламента сказала, что будет с повышением пенсий в Беларуси в 2026 году. Подробности сообщает Sputnik.by.
Заместитель премьер-министра уточнила, что в Беларуси более 26% населения получает пенсии, и каждый год число пенсионеров прирастает на 20 000 человек. Она заметила, что на рост количества получателей пенсионных выплат влияют демографические тренды на старение населения.
Наталья Петкевич напомнила, что расходы Фонда социальной защиты по пенсионным выплатам в 2025 году составили 26 миллиардов рублей. В 2026 году они окажутся на 14% выше и составят 31 миллиард рублей. Однако, несмотря на рост количества получателей пенсий, государство и далее продолжает практику их перерасчета.
— С 1 февраля, в соответствии с недавно подписанным президентом указом, средний размер пенсии составит порядка 1071 рубля, — подчеркнула вице-премьер.
Она заявила, что и в 2026 году пенсии пересчитают дважды.
