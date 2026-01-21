В Молдове самая дорогая электроэнергия для населения в Европе: Так посчитали за границей и сильно удивились

Таким образом, Республика Молдова превысила бы не только среднее по ЕС, но и самые дорогие европейские столицы, включённые в таблицу HEPI, где верхний предел находится примерно на уровне 46−47 PPS. В терминах покупательной способности бремя оплаты электроэнергии для молдавских семей было бы выше, чем в любой стране-члене Европейского союза.