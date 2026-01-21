В Молдове самая дорогая электроэнергия для населения в Европе: Так посчитали за границей и сильно удивились

Республика Молдова стала бы самой дорогой страной Европы по электроэнергии для населения, если бы была включена в европейский рейтинг цен с учётом покупательной способности (PPS), согласно сравнительному расчёту, выполненному по методологии HEPI (Household Energy Price Index).
Как следует из таблицы HEPI за декабрь 2025 года, среднее значение по Европейскому союзу составляет 26,52 PPS, а среднее по всем странам, включённым в рейтинг, — 27,73 PPS. Наивысшие значения в ЕС зарегистрированы в столицах, таких как Бухарест — 46,58 PPS, Прага — 42,35 PPS, Варшава — 35,44 PPS и Берлин — 34,80 PPS.
Цена электроэнергии для домашних потребителей в Молдове значительно превышает эти уровни. При тарифе 3,59 лея/кВт·ч, применяемом компанией Premier Energy, цена с учётом покупательной способности достигает примерно 50 PPS, а для потребителей, обслуживаемых FEE Nord, где тариф составляет 4 лея/кВт·ч, значение поднимается до 56 PPS.
Таким образом, Республика Молдова превысила бы не только среднее по ЕС, но и самые дорогие европейские столицы, включённые в таблицу HEPI, где верхний предел находится примерно на уровне 46−47 PPS. В терминах покупательной способности бремя оплаты электроэнергии для молдавских семей было бы выше, чем в любой стране-члене Европейского союза.
Индикатор PPS (Purchasing Power Standard — стандарт покупательной способности) используется Eurostat и HEPI для сравнения цен между странами с учётом уровня доходов. Он не отражает номинальную сумму в счёте, а реальное усилие потребителя по оплате энергии относительно его покупательной способности.