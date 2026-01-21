Bloomberg узнал о срыве торговой сделки между США и ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила торговое соглашение с Трампом прошлым летом. Оно уже реализовано, но все еще нуждается в одобрении парламента. Bloomberg писал, что, если депутаты ЕНП присоединятся к «леворадикальным политическим группам», они получат достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать одобрение.