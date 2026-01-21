Путин на совещании упомянул пекарню «Машенька» и призвал защитить малый бизнес

Напомним, глава семейной пекарни «Машенька» в Люберцах обратился к президенту в ходе прямой линии, спросив его о мерах поддержки производственного малого бизнеса. Также бизнесмен направил Владимиру Путин корзинку с собственной продукцией в знак благодарности за уделённое его вопросу время. Президент направил встречный подарок. Сегодня в Кремле подтвердили, что власти Подмосковья знают о сложной ситуации пекарни и поддерживают контакт с её руководством.