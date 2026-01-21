Ричмонд
Путин на совещании упомянул пекарню «Машенька» и призвал защитить малый бизнес

Президент России Владимир Путин потребовал защитить малый бизнес от возможного роста нагрузки из-за новых налоговых правил. Он напомнил о вопросе владельца подмосковной пекарни «Машенька», который во время прямой линии жаловался на усложнение работы.

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства заявил, что важно избежать чрезмерного увеличения издержек для предпринимателей, которые совмещают производство и торговлю своей продукцией. Особое внимание он уделил сложностям с ведением бухгалтерии.

Путин поручил правительству представить свою позицию по защите интересов именно производственного малого бизнеса. Президент подчеркнул, что рассчитывает услышать конкретные предложения по дополнительной поддержке таких предприятий.

Напомним, глава семейной пекарни «Машенька» в Люберцах обратился к президенту в ходе прямой линии, спросив его о мерах поддержки производственного малого бизнеса. Также бизнесмен направил Владимиру Путин корзинку с собственной продукцией в знак благодарности за уделённое его вопросу время. Президент направил встречный подарок. Сегодня в Кремле подтвердили, что власти Подмосковья знают о сложной ситуации пекарни и поддерживают контакт с её руководством.