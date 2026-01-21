Трамп хочет присвоить Гренландию, чтобы обойти Россию в новой гонке

Трамп рассматривает «сложные» варианты присоединения Гренландии ради усиления позиций в Арктике.
Американцы испугались монополии России в Арктике. На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил 21 января, что намерен провести переговоры о присоединении Гренландии и не хочет это делать силовым путем. Как объяснили эксперты URA.RU, президент США хочет заполучить арктический остров, потому что боится наших технологий, которые не дают им расширить свои позиции на Северном полюсе.
«Я хочу провести переговоры, чтобы приобрести Гренландию. Только США могут защитить и освоить ее. Гренландия — часть Северной Америки. Это наша территория», — сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметив, что не хочет применять силу в этом вопросе.
Россия задает высокие темпы освоения Арктики, не угрожая безопасности других стран. Пугая их мифической угрозой от РФ и КНР, американский лидер хочет использовать Гренландию, чтобы усилить свою сферу влияния в этом регионе, причем вооруженным путем, сообщил URA.RU директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов. По его словам, Трамп пошел на радикальные меры, потому что не способен честно конкурировать с РФ, оценивая масштабы наших технологий, например, атомные ледоколы.
Атомные ледоколы помогают РФ поддерживать лидерство в Арктике.
«Такие суда, которые есть только у нас, а также другие коммуникации уникального проекта — Севморпуть, охлаждают колониальные амбиции Трампа, в том числе и его притязания на Гренландию. Преимущества РФ в этом регионе, которые формировались несколько поколений, дают нам возможность не просто поддерживать лидерство в арктической гонке в текущих геополитических реалиях, а еще предотвратить риски, которые в будущем может создать для нас Трамп», — полагает эксперт.
Трамп рассматривает Арктику для будущих транзитных узлов.
Замах Трампа на Гренландию связан с тем, чтобы продолжить гегемонию Штатов — уже новыми формами, потому что старые перестали работать. И этот замах — на перспективу, потому что возможности диктовать свои правила противникам и даже союзникам с годами сокращаются. «“По-волчьи” чувствуя время, Трамп хочет получить контроль над будущими транзитными узлами для мировой торговли, которые образуются благодаря таянию льдов, а не освоить редкоземельные металлы Гренландии — это второстепенное», — объяснил Пилясов.
Лидеру США поперек горла Севморпуть России.
То есть сейчас колониальная политика Трампа направлена на то, чтобы как можно быстрее, пока ему позволяют пренебрегать международным правом, заполучить кроссполярные маршруты по мере глобального потепления, конкретизировал эксперт. «Это пути, которые идут через Северный полюс, которые можно использовать, когда площадь морского льда там заметно сократится. Они откроют возможности США ответить на наш СМП», — сказал он.
Заметное сокращение площади льда на Северном полюсе — вопрос ближайших десятилетий, уточнил Пилясов. «Американцы могут занять лишь выжидательную позицию. Зато мы, имея атомный ледокольный флот, можем использовать это время с пользой», — резюмировал он.
Присутствие РФ и США в Арктике может улучшить геополитическую обстановку в этом регионе.
Повышенный интерес США к этому региону может дать и положительный результат, считает замдиректора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова (ФИЦКИА) УрО РАН Андрей Подоплекин. «Если они также решат “канадский” и “исландский” вопросы, арктические дела начнут решать в двустороннем порядке, что упростит геополитическую ситуацию в регионе. Крупным державам всегда проще договориться. Еще это может открыть возможности участия бизнеса США в проектах российского сектора Арктики. Думаю, это обсуждается», — пояснил эксперт.
Однако не стоит исключать, что изменится географическая конфигурация американских систем ПРО, разведки, слежения за подводными лодками и воздушно-космической средой. «Наконец, изменятся границы территориальных вод и исключительных экономических зон», — не исключил негативный сценарий Подоплекин.
Трамп исключил претензии США на полезные ископаемые Гренландии.
Ранее Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратил внимание на то, что ни одно государство или союз стран не способно гарантировать безопасность Гренландии, за исключением США. При этом Трамп отверг утверждения о том, что интерес Вашингтона к острову продиктован его природными ресурсами.
Трамп неоднократно высказывал намерение добиться перехода Гренландии под контроль США путем ее покупки у Дании. Ранее, 20 января, на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о том, до каких пределов он готов дойти ради реализации этой идеи, лидер США дал понять, что общественность «еще узнает об этом». До этого он заявлял, что рассчитывает получить остров «нравится им это или нет» и предупреждал, что если не выйдет простым путем, то сделает это сложным.