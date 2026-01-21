Трамп хочет присвоить Гренландию, чтобы обойти Россию в новой гонке

«Такие суда, которые есть только у нас, а также другие коммуникации уникального проекта — Севморпуть, охлаждают колониальные амбиции Трампа, в том числе и его притязания на Гренландию. Преимущества РФ в этом регионе, которые формировались несколько поколений, дают нам возможность не просто поддерживать лидерство в арктической гонке в текущих геополитических реалиях, а еще предотвратить риски, которые в будущем может создать для нас Трамп», — полагает эксперт.