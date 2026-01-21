Минэкономразвития: В РФ за третью неделю января инфляция составила 0,45%

Годовая инфляция в России с 13 по 19 января 2026 года увеличилась с 6,27% до 6,47%. Об этом свидетельствуют данные отчета Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.
В ведомстве уточнили, что в течение недели инфляция составила 0,45%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,56%, при этом на плодоовощную продукцию наблюдалось повышение на 2,69%.
На другие продукты питания цены выросли на 0,39%. В категории непродовольственных товаров инфляция составила 0,17%, в то время как в секторе услуг темпы роста цен достигли 0,67%.
Ранее KP.RU писал, что правительство России внимательно следит за ситуацией с возможным ростом цен и активно анализирует происходящие процессы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что при необходимости власти готовы принять меры для поддержания макроэкономической стабильности.